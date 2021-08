Sette ricoveri in meno per Covid ma c'è una vittima

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Sono in calo i ricoveri per Covid negli ospedali umbri: oggi 52, rispetto ai 59 di venerdì, sette dei quali (uno in meno) in terapia intensiva, secondo i dati della Regione aggiornati al 28 agosto.

Si registra però una nuova vittima (1.429 in tutto).

I nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore sono 109 e i guariti sono 122. Gli attualmente positivi scendono così da 1.798 a 1.784.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 6.975 test (5.171 antigenici e 1.804 tamponi molecolari). Il tasso di positività è pari a 1,56 per cento. (ANSA).