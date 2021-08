Quattro strutture accoglienza per evacuati per bomba a Terni

(ANSA) - TERNI, 28 AGO - Saranno quattro le strutture di accoglienza, e due i bus navetta per raggiungerle, messe a disposizione dei 4 mila cittadini che domenica mattina verranno evacuati dalle loro abitazioni, a Terni, a causa delle operazioni di disinnesco della bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta nei pressi di via Piermatti, nella zona di Borgo Bovio.

Per chi non ha una soluzione autonoma, in attesa del completamento delle attività, sono state individuate dal Comune la scuola Oberdan di via Tre Venezie, l'Ipsia di viale Brin, l'Istituto tecnico tecnologico di via Cesare Battisti e la scuola media Orazio Nucula di via Lambruschini. L'evacuazione inizierà alle 6.30 e dovrà essere completata per le 8, quando prenderanno il via le attività di disinnesco dell'ordigno da parte dell'Esercito. Le persone più fragili e con patologie sono già state trasferite a cura della Usl Umbria 2 e della Protezione civile. (ANSA).