Maglia della Nazionale di calcio donata alla presidente Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - "Mi hanno regalato la maglia della Nazionale e sono veramente contenta". L'ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei a margine di un incontro istituzionale alla sede Cru di Prepo cui ha partecipato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Di una "giornata veramente straordinaria" ha parlato Tesei che sul trionfo dell'Italia nell'Europeo ha ricordato come "abbiamo creduto soprattutto nello spirito di squadra che ha dimostrato la Nazionale". Durante l'incontro istituzionale sono stati affrontati temi legati agli sport dilettantistici "che svolgono un ruolo essenziale nella società". "Come Regione - ha aggiunto Donatella Tesei - li abbiamo sostenuti nei momenti difficili e continueremo, perché i giovani hanno bisogno di tornare a praticare sport a tutti i livelli". Su un possibile ritorno della Nazionale nel capoluogo umbro, la presidente Tesei ha detto che è stato un tema "non affrontato" ma "direi che non si può escludere". (ANSA).