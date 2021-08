In 107 al vaccine day di Terni per la fascia 12-18 anni

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Sono 107 i ragazzi fra i 12 e i 18 anni che hanno partecipato al secondo open day per il vaccino contro il Covid organizzato sabato nel centro vaccinale di Terni.

La Regione Umbria ha infatti promosso due "Vaccine day", domenica 22 e domenica 29 agosto (sabato 28 agosto nella sola sede di Terni) con la possibilità per i ragazzi di presentarsi senza prenotazione in alcuni centri vaccinali dedicati.

Il dato definitivo delle ore 19.30 è stato fornito dalla Usl Umbria 2 la quale ha riferito che nello stesso centro ternano in questa occasione sono stati vaccinati anche 17 maggiorenni che si sono presentati senza appuntamento.

L'open day è una opportunità ulteriore di vaccinazione offerta dalla Regione ai ragazzi che, anche in questa fascia di età, possono comunque scegliere di aderire alla campagna attraverso la consueta prenotazione della data e dell'ora. (ANSA).