Contagi dopo il campo scuola della parrocchia di Padule

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Otto ragazzi risultano al momento positivi al Covid, tra quelli che hanno preso parte a un campo scuola organizzato dalla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice in Padule, a Gubbio. In una casa di accoglienza di Acquasparta, dal 16 al 21 agosto scorso si sono ritrovati 46 ragazzi di scuola media, 11 animatori e il sacerdote don Mirko Nardelli.

Tutti i ragazzi erano muniti di Green pass rilasciato dopo un tampone. Il campo scuola - spiega la diocesi - si è svolto senza problemi fino a sabato 21, quando i genitori sono tornati a riprendere i figli, che stavano tutti bene.

Tra domenica 22 sera e lunedì 23, i primi sintomi si sono manifestati su un adolescente, poi risultato positivo al tampone, seguito da un altro ragazzo nel giro di qualche ora. La parrocchia di Padule ha subito chiesto a tutte le persone coinvolte di fare i tamponi a scopo precauzionale. Giovedì mattina sono iniziati i contatti con la Usl per il tracciamento di tutte le persone coinvolte, invitate nel frattempo a rimanere in isolamento. Ora stanno via via arrivando i risultati dei tamponi molecolari.

"Eravamo consapevoli che stavamo correndo un rischio - ha commentato don Mirko Nardelli, vice parroco a Padule e organizzatore della settimana - come lo erano i genitori che hanno firmato il patto di corresponsabilità, come previsto dalla normativa. Ma lo abbiamo ritenuto importante per la socialità dei ragazzi, troppo spesso soli in un anno e mezzo vissuto con grandi difficoltà e tanti problemi". (ANSA).