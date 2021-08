In calo i fallimenti delle imprese in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - In calo i fallimenti in Umbria rispetto a due anni fa. Se nel primo semestre del 2019 furono 5.380, nello stesso semestre di quest'anno sono state solo 4.667 in base ai dati Unioncamere-InfoCamere tratti dal Registro delle imprese delle Camere di commercio.

Lo scorso anno i fallimenti furono "solo" 2.924, per la Camera di commercio dell'Umbria un dato tuttavia "fortemente segnato" dai lockdown e soprattutto dal prolungato stop alle attività dei tribunali.

Altro numero ritenuto interessante è il tasso di fallimento delle imprese italiane che si attesta allo 0,76.

"La situazione nella nostra regione - ha osservato il presidente dell'ente camerale umbro Giorgio Mencaroni - è abbastanza buona per quanto attiene alla percentuale di fallimenti con solo 87 imprese costrette a chiudere questo semestre contro le 107 del primo semestre 2019, ovvero il 18,7% in meno. Lo scorso semestre si sono registrate solo 47 fallimenti. Insomma, nonostante la crisi e le mille difficoltà imposte dalla pandemia, il tessuto imprenditoriale regionale ha retto il colpo". (ANSA).