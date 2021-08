Formalizzata richiesta stato emergenza per maltempo a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - Il Comune di Perugia ha reso noto di avere inviato la richiesta di stato di emergenza alla presidenza del Consiglio dei ministri e alla presidente della Regione Umbria, dopo i danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo alla periferia della città.

Venerdì mattina si è tenuta una nuova riunione del Coc, nella quale è stato aggiornato il quadro della situazione. Tre sono le scuole che hanno subito danni, la primaria di Ponte Felcino e due edifici a Villa Pitignano. La scuola Bellucci di Ponte Felcino, dopo gli interventi di pulitura del piano terra dall'acqua e dal fango (che aveva raggiunto circa 40 centimetri di altezza) risulta inagibile nel piano interrato dove dovranno essere sostituiti porte, impianti ed intonaci.

Il Comune, in collaborazione con la preside Cristina Potenza, ha ricollocato due classi al primo piano della scuola, confermando la riapertura regolare della stessa.

Risultano lievi i danni invece alla primaria di Villa Pitignano e al nuovo centro di infanzia che aprirà il primo settembre.

La stima dei danni nelle tre scuole, riferisce il Comune, è di circa 130-150 mila euro.

Le richieste di sopralluoghi pervenute in Comune sono salite a 300.

Intanto un'allerta gialla per temporali e fenomeni intensi è stata confermata dal dirigente del centro funzionale della Regione Umbria, intervenuto alla riunione del Coc. Si prevede pioggia fino alla tarda serata di sabato.

Il Centro funzionale della Regione ha emesso un bollettino di criticità regionale ordinaria per rischio temporali su tutti i settori. (ANSA).