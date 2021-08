Da pediatri libera scelta appello per vaccinazione Covid

(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - "Il vaccino anti Covid-19 fornisce un enorme vantaggio individuale, per la salute del singolo, ma anche collettivo, garantendo il mantenimento delle relazioni sociali, a scuola, in famiglia e nel tempo libero. È importante che i genitori che hanno scelto di vaccinarsi, per evitare l'infezione in forma grave e quindi il ricorso al ricovero ospedaliero, trasmettano ai propri figli la consapevolezza che solo il vaccino fornisce la sicurezza di mantenere una vita in salute e la libertà di frequentare altre persone senza pericoli": è un appello unanime a favore della vaccinazione degli adolescenti quello emerso da un incontro che si è svolto venerdì 27 agosto tra il Comitato regionale dei pediatri di libera scelta e i vertici della sanità regionale.

La Regione ricorda quindi che in occasione dell'open day di domenica 29 agosto (sabato 28 a Terni) è possibile accedere liberamente alla vaccinazione in tutti i punti vaccinali della regione.

Rimane attiva, per tutte le fasce d'età, la prenotazione tramite portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/, in farmacia o su SanitApp, scegliendo il giorno e la sede preferiti. (ANSA).