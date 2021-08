Incidenza settimanale del Covid in leggera diminuzione in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - L'incidenza settimanale ovvero la comparsa di nuovi casi di positività al Covid nella popolazione umbra è in leggera diminuzione, con 81 casi per 100.000 abitanti. E' quanto emerge dal report redatto dal Nucleo epidemiologico regionale relativo alla settimana che va dal 16 a 22 agosto.

Il valore dell'Rdt (indice di replicazione) sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a sette giorni, si attesta sul valore di 0,80. I contagi si concentrano in modo prevalente nella fascia di età 14-24 anni, anche se nell'ultima settimana si riscontra un leggero aumento nella classe 25-44 anni. Sempre secondo i dati analizzati da Carla Bietta e Marco Cristofori, si evidenzia che i distretti sanitari che hanno superato il limite di incidenza di 100 casi per 100.000 abitanti sono: Narni-Amelia e Altotevere, mentre il distretto della Valnerina ha superato i 200 casi per 100.000 abitanti, con incidenza di 289.73 per 100.000 abitanti. Gli unici distretti sotto la soglia dei 50 casi per 100.000 abitanti sono Trasimeno e Assisano.

Sono circa 623.000 pari al 79% del totale, gli umbri che hanno ricevuto almeno una somministrazione, 12.393 quelli che hanno prenotato il vaccino, 4.600 quelli che hanno rimandato l'appuntamento e circa 149.000, pari al 18,9%, i soggetti "non aderenti". Nella fascia d'età tra i 12 e i 19 anni, sono 33.920 (53,5%) i vaccinati con almeno una dose, 2948 i prenotati e 1.070 gli aderenti che hanno rimandato l'appuntamento.

In merito ai pazienti ricoverati in terapia intensiva, cinque di loro non sono vaccinati, uno ha ricevuto una sola dose e due sono vaccinati con ciclo completo. Questi ultimi hanno entrambi più di 55 anni. Dei pazienti ricoverati in area medica, 21 non sono vaccinati, cinque hanno ricevuto una sola dose e 28 sono vaccinati con ciclo completo.

Dei 28 vaccinati con ciclo completo ricoverati in area medica, 23 hanno più di 60 anni e 17 più di 80 anni. (ANSA).