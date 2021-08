Commercio illegale online materiale esplodente, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - Denunciato a piede libero dalla polizia un cinquantenne residente nella provincia di Perugia per fabbricazione e commercio illegale online di materiale esplodente, fuochi artificiali che sarebbero dovuti essere utilizzati da personale specializzato. L'indagine è stata condotta dalla postale di Roma e Perugia, con la collaborazione del commissariato di Assisi.

L'uomo - riferiscono gli investigatori - è risultato titolare di un account per la vendita.

L'operazione ha tra l'altro permesso di garantire la messa in sicurezza dell'abitazione e dell'immobile nella quale è stato rinvenuto il materiale esplodente per il quale la polizia spiega che è stata accertata la "completa ignoranza" nella sua cura e che avrebbe potuto provocare "gravi conseguenze".

L'ispezione eseguita dagli investigatori della polizia postale di Perugia sul telefono dell'indagato, utilizzando una innovativa e sofisticata strumentazione, ha altresì consentito di rilevare che l'account impiegato per l'attività di vendita online era pronto per la promozione e vendita di prodotti esplodenti anche fuori dalle festività comandate.

L'attività ha portato al sequestro di diversi chili di materiale esplodente. (ANSA).