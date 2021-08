Umbria tra regioni che più usato dosi vaccino fornite

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - L'Umbria si mantiene tra le regioni italiane dove è maggiore l'uso delle dosi di vaccino Covid rispetto a quelle fornite. Secondo i dati del Governo aggiornati alla mattina del 25 agosto ne sono state infatti inoculate un milione 142.911 rispetto al milione 225.899 fornite, il 93.2% del totale.

In Umbria - si legge sul sito della Regione - l'82,36 per cento dei residenti ha ricevuto una dose di vaccino mentre 68,79 ha completato il ciclo di immunizzazione.

Attualmente i prenotati per ricevere il vaccino sono 98.639.

(ANSA).