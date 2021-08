Treni sospesi su linea Terni-Giuncano per rimozione ordigno

(ANSA) - TERNI, 25 AGO - Circolazione ferroviaria sospesa dalle 9 alle 13 di domenica sulla tratta Terni-Giuncano, su ordinanza della prefettura di Terni, per consentire il disinnesco e la rimozione dell'ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato in città, a ridosso della ferrovia.

L'orario per il termine delle attività - spiega Rfi in una nota - è legato all'effettivo completamento dell'intervento degli artificieri. Informazioni di dettaglio sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono consultabili sul sito web della stessa Rfi.

Saranno poco più di 4 mila i cittadini ternani interessati alle operazioni di evacuazione, che prenderanno il via alle 6.30. Il raggio della zona di sicurezza è stato fissato in 468 metri dall'ordigno. Appena verificato che l'area sarà interamente sgombra di persone avranno inizio le operazioni di disinnesco.

