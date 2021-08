Tornano a scendere attualmente positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Restano stabili nell'ultimo giorno i ricoverati per Covid negli ospedali dell'Umbria, 62, otto dei quali nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Tornano invece a scendere gli attualmente positivi, ora 1.834, 85 in meno di martedì. Sono stati infatti registrati 129 nuovi positivi (erano stati 163 lo stesso giorno della scorsa settimana), 214 guariti e nessun morto.

Sono stati analizzati 2.095 tamponi e 3.790 test antigenici, con un tasso di positività del 2,1 per cento (era 1,1 il giorno precedente e 2,87 la scorsa settimana). (ANSA).