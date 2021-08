Arrivate a 200 le richieste di intervento per il maltempo alla periferia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Sono arrivate a 200 le richieste di intervento giunte ai numeri della Protezione civile dai residenti di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Ramazzano e Colombella, dopo la forte pioggia che nella serata di lunedi' ha interessato la zona, mentre continuano gli interventi del Cantiere comunale in collaborazione con i vigili del fuoco e i volontari di Protezione civile al fine di riaprire il sottopasso di Villa Pitignano.

Nella mattinata di mercoledì si è tenuto un sopralluogo tecnico a Villa Pitignano a cui hanno partecipato anche il sindaco di Perugia e l'assessore regionale ai trasporti per valutare la richiesta formale di stato di emergenza.

La stessa giornata ha, inoltre, visto più di 30 volontari della Protezione civile comunale e regionale, in collaborazione con i vigili del fuoco, impegnati in supporto alla popolazione e ai commercianti per liberare negozi, garage e fondi dal fango e per rispondere alle numerose richieste di intervento dei cittadini in difficoltà nelle proprie abitazioni private. Altri 50 volontari sono in arrivo nella giornata di domani, mentre diverse squadre di geometri e tecnici dell'ente sono impegnati nel ripristino di strade, fognature e verifiche generiche sul territorio. Continua il servizio di Gesenu per il ritiro dei rifiuti ingombranti non più utilizzabili in quanto danneggiati dall'acqua e dal fango, il ripristino dei contenitori e la pulizia delle strade (ANSA).