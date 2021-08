Gecko Fest dedicato alla terra, a Spina di Marsciano

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Il Gecko Fest, festival che parla di cambiamenti, tenacia, ripartenze e futuro, torna nel 2021 con tre giornate di spettacoli, arte, concerti ed incontri dedicati alla terra, bene comune.

Nato nel 2019 facendosi spazio tra le gru di una lunga ricostruzione post terremoto, sopravvissuto al Covid nel 2020, Gecko Fest oggi, come spiegano i promotori dell'associazione culturale no profit Spin-A Enhancing People, "è nuovamente pronto a ripartire in piena sicurezza". Torna così, dal 10 al 12 settembre, nel Borgo Castello di Spina situato nel comune di Marsciano, restituito alla comunità e ai suoi abitanti undici anni dopo il sisma del 2009.

Gecko Fest inizia con i concerti all'alba, la musica colonna sonora del risveglio della natura. Poi gli incontri con Tommaso Ghidini scienziato dell'Agenzia spaziale europea (Esa) e con Beppe Severgnini. E le suggestioni notturne del Gecko Drones Show, il teatro per bambini sul mito etrusco di Tagete, la performance artistica "Laudato Sì" ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco. I dibattiti sulle biodiversità agricole, i parchi letterari, il trekking culturale.

A caratterizzare il programma 2021 sarà l'anteprima nazionale di "Watermark - l'acqua è il bene più prezioso", film documentario di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky. (ANSA).