Domenica secondo open day vaccini per 12-18 anni

(ANSA) - TERNI, 25 AGO - Secondo open day per la vaccinazione contro il Covid, domenica in Umbria, per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. L'accesso sarà diretto, dunque senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali della regione.

A Terni l'open day si terrà sabato.

"Vaccinare gli adolescenti è importante perché anche loro, anche se raramente, possono essere colpiti dalle gravi conseguenze dell'infezione" spiega in un video diffuso dall'Usl Umbria 2 la dottoressa Sonia Gallo, responsabile del punto vaccinale territoriale di Spoleto. "Ma vaccinare gli adolescenti - prosegue - significa anche ridurre la circolazione del virus e quindi la possibilità che insorgano delle varianti". Rivolgendo un appello ai genitori, la dottoressa Gallo sottolinea che questi "devono aver presente che i vaccini utilizzati sulla popolazione hanno superato tutte le prove e le fasi sperimentali, per cui sono sicuri ed efficaci".

"L'unica arma preventiva contro il Covid - prosegue la responsabile del punto vaccinale di Spoleto - è il vaccino.

Significa proteggere da morte e malattia grave i ragazzi e regalare ai nostri figli la possibilità di tornare ad una vita sociale in sicurezza, fatta di attività sportive, gioco, viaggi, scuola". (ANSA).