A Terni nuovo punto immatricolazioni Università Perugia

(ANSA) - TERNI, 25 AGO - Inaugurato a Terni il nuovo punto immatricolazioni dell'Università degli Studi di Perugia: si trova in piazza delle Repubblica, nel centro città, all'interno dei locali della biblioteca comunale.

Lo sportello si aggiunge a quello già presente nella sede centrale del Polo in via di Pentima bassa e fornirà, in presenza, assistenza all'immatricolazione, consulenza orientativa e informazioni sull'offerta formativa. Nel punto immatricolazioni sarà presente il personale universitario qualificato che - spiega in una nota l'Università di Perugia - fornirà aiuto, consigli e le informazioni necessarie per una "scelta consapevole" del corso di studi. Sarà possibile ricevere assistenza il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, il martedì dalle 14.30 alle 17.

Oltre a immatricolarsi direttamente per i corsi di studio di tutto l'Ateneo, si potrà usufruire di un servizio di consulenza erogato dalla Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria-Adisu.

All'inaugurazione erano presenti il direttore del Polo scientifico didattico, Stefano Brancorsini, e l'assessore all'Università del Comune di Terni, Cinzia Fabrizi. (ANSA).