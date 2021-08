Tesei, forte impulso ricostruzione nell'ultimo anno

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 24 AGO - "La ricostruzione dei nostri centri terremotati è iniziata e sono molto soddisfatta per il forte impulso che ha avuto in questo anno, grazie anche alle ultime ordinanze della struttura commissariale": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a margine dell'inaugurazione di una struttura polivalente a Cascia. "Dobbiamo recuperare quattro anni di totale inattività, dove si era fatto davvero molto poco", ha aggiunto.

"Come evitare lo spopolamento di questi territori? - ha detto ancora Tesei - Offrendo servizi e lavoro, così da tornare ad attrarre persone e quindi convincerle a vivere qui".

"Al di là dei fondi della ricostruzione - ha spiegato la presidente umbra - avremo a disposizione quelli del Pnrr e del contratto istituzionale di sviluppo. Dovremmo usarli al meglio per dare una nuova prospettiva a queste zone così belle".

(ANSA).