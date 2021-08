Per Corsa all'Anello campagna anti-Covid #lafestaconlatesta

(ANSA) - NARNI (TERNI), 24 AGO - E' #lafestaconlatesta lo slogan della campagna di comunicazione ideata dall'associazione Corsa all'Anello per promuovere le regole anti-Covid da rispettare in occasione dell'evento Secondo Aevo, previsto dal 27 agosto al 5 settembre a Narni.

Durante gli eventi che si snoderanno nei dieci giorni di festa gli organizzatori raccomandano in particolare di non formare assembramenti e di portare sempre con sé la mascherina (che va indossata nei luoghi al chiuso, compresi gli ascensori).

All'aperto va invece portata quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

L'accesso ad alcuni spettacoli e luoghi potrà inoltre avvenire solo esibendo la certificazione verde Covid-19 e tramite prenotazione online. Per gli spettacoli allo stadio Moreno Gubbiotti e al Campo de li Giochi sono previsti 1.000 posti a sedere, 90 in piazza dei Priori, 100 al teatro comunale Manini e all'auditorium San Domenico. Il green pass, oltre che in questi luoghi, sarà obbligatorio anche per le attività al museo Eroli e alla Loggia dei Priori, dove il numero dei visitatori sarà sempre contingentato.

I flussi di entrata e uscita saranno regolati dai volontari anche in occasione delle celebrazioni previste in chiesa, dove non sarà invece necessaria la certificazione verde.

Infine la ristorazione nelle taverne prevederà tavoli all'aperto e un numero limitato di clienti. (ANSA).