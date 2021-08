Paparelli chiede bando straordinario danni maltempo

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - "Massima vicinanza e solidarietà ai cittadini che, a causa delle ingenti piogge, hanno subito danni. Alla luce delle situazioni createsi e delle tante segnalazioni ricevute, riguardanti prevalentemente il perugino e il Trasimeno, chiediamo alla Giunta regionale di istituire un bando straordinario per andare a coprire i danni che questa situazione ha causato": è quanto chiede il portavoce della minoranza in Assemblea legislativa, Fabio Paparelli, Pd.

"Dagli allagamenti nel perugino alla tromba d'aria al Trasimeno - spiega l'esponente del Partito democratico - quella di ieri è stata una giornata complessa per la nostra regione, con centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Le ingenti piogge, cadute in poco tempo, hanno causato danni ad abitazioni, strade, immobili e coltivazioni. Per questo chiediamo che la giunta regionale provveda all'Istituzione di un fondo straordinario, sufficientemente dotato, per andare a coprire i danni causati ai cittadini da queste situazioni, purtroppo sempre più frequenti". (ANSA).