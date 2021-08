Ospedale Terni ha rafforzato aiuto psicologico

(ANSA) - TERNI, 24 AGO - Rafforzate dall'azienda ospedaliera di Terni, durante la pandemia, le iniziative di sostegno psicologico rivolte a tutte le persone malate e agli operatori.

Attraverso il servizio di Psicologia ospedaliera, diretto dal professor David Lazzari, che è anche presidente dell'Ordine nazionale degli Psicologi, sono stati infatti attivati una serie di programmi di intervento ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Fin dai primi mesi dell'emergenza è stato infatti attivato un servizio di assistenza psicologica telefonica, attraverso il quale sono stati contattati più di 600 persone positive al Covid ricoverate presso le Malattie infettive, la Rianimazione e i reparti dedicati ai positivi e più di 300 famiglie dei pazienti in Terapia intensiva.

"Mesi di lavoro umanamente molto intensi e professionalmente complessi e stressanti hanno inoltre messo a dura prova tutto il personale interno all'Azienda che - spiega il Santa Maria in una nota - ha accumulato stanchezza, dolore, stress, esponendosi al rischio di sviluppare sindromi clinicamente importanti come la compassion fatigue, il disturbo post traumatico da stress, per i quali è stato predisposto uno specifico programma, inserito nell'Addendum al Documento di valutazione dei rischi. Insieme a interventi di counseling psicologico individuale e di gruppo per il personale che ne ha fatto richiesta, fin dall'inizio dell'emergenza è stato predisposto un articolato programma di formazione per il personale, in base al quale sono state già svolti diversi corsi". (ANSA).