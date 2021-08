Inaugurata a Cascia nuova struttura polivalente

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 24 AGO - È stata inaugurata a Cascia la nuova struttura polivalente dedicata a "Don Sante Quintiliani", per la quale hanno contribuito con una raccolta fondi Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil.

Al taglio del nastro, oltre al sindaco Mario De Carolis, hanno preso parte anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo. Al termine della cerimonia si è tenuta la tavola rotonda "Ricostruiamo insieme - Per lo sviluppo socio economico della Valnerina" tra i segretari Vincenzo Sgalla (Cgil Umbria), Angelo Manzotti (Cisl Umbria) e Francesco Ciurnella (Uil Umbria), il sindaco di Cascia Mario De Carolis, il consigliere delegato alla Provincia di Perugia Gino Emili e la presidente della Regione.

De Carolis ha tra l'altro sottolineato quanto sia "importante avere una struttura così accogliente e sicura", ricordano il sisma di cinque anni fa, quando la gente fu costretta a scendere in strada senza un riparo. (ANSA).