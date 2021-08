Dopo maltempo Comune Perugia attiva Centro operativo

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - In seguito al maltempo che nel pomeriggio di lunedì ha interessato anche alcune zone di Perugia, il Comune ha attivato il Coc, Centro operativo comunale, per procedere con il cantiere insieme ai vigili del fuoco, al volontariato di Protezione civile comunale e regionale agli interventi di soccorso alla popolazione.

Sono stati attivati i numeri per l'assistenza e il censimento dei danni: 075 5773116 - 075 5773117.

Proseguono intanto le attività di monitoraggio, di verifica e di soccorso alla popolazione. (ANSA).