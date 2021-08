Alla scuola Polo-Bonghi due giorni per progettare nuovo anno

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 AGO - Progettare insieme il nuovo anno scolastico, condividere speranze, timori, perplessità e ambizioni: l'istituto di istruzione superiore Polo-Bonghi di Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra apre le porte ad alunni e professori dal 2 settembre.

Tutti gli studenti, dalle prime alle quinte classi, insieme ai docenti, si ritroveranno fino all'11 settembre, dalle 8.30 alle 10.30 per confrontarsi, progettare attività e soprattutto, per prepararsi all'inizio delle lezioni "in un clima di fiducia e accoglienza". L'obiettivo - spiega la scuola - è di ripartire con slancio e con un'attenzione particolare ai ragazzi, dopo il complesso periodo di dDad che ha caratterizzato l'ultimo anno e mezzo di lezioni.

"Pensiamo - spiega il dirigente scolastico, Carlo Menichini - ad un inizio di anno scolastico particolare, anticipato, ma non con le lezioni canoniche, finalizzato a recuperare o allacciare le relazioni, a incoraggiare e motivare e a dare l'idea che la scuola è una comunità che accoglie, ascolta e valorizza tutti.

Saranno due ore dedicate alla conoscenza, alla discussione, al racconto di esperienze, al confronto di aspettative e speranze.

Mai come ora la situazione è stata così difficile, e mai è stata tanto ricca di occasioni. C'è un mondo di opportunità per giovani volenterosi, ambiziosi, desiderosi di dare il meglio di sé. Dopo queste due ore potremo dedicarci a sport, teatro, laboratori di tanti tipi, abbellimento delle aule, uscite, visite aziendali, qualsiasi cosa ci faccia sentire più uniti.

Invitiamo tutte le studentesse e gli studenti e le loro famiglie a fare il possibile per essere presenti in questi giorni".

