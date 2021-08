Scultura di Beverly Pepper collocata a Gubbio

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 23 AGO - E' stata collocata nell'ex convento che accoglie il Park Hotel Ai Cappuccini, a Gubbio, la scultura Belvedere Columns II di Beverly Pepper, formata da due colonne, ognuna alta tre metri, in cemento, grafite e ossido, realizzate nel 1998. Un'opera che la stessa Pepper, quando era ancora in vita, aveva concordato con la proprietà di sistemare in maniera definitiva in questo angolo.

A presentare alla stampa Belvedere Columns II, è stato il presidente della Fondazione Progetti Beverly Pepper, Michele Ciribifera, insieme a Maria Carmela Colaiacovo, amministratore delegato del Park Hotel Ai Cappuccini, e Francesca Colaiacovo.

L'iniziativa si è tenuta in collaborazione con il Festival delle Arti 2021.

"La nostra Fondazione - ha spiegato Michele Ciribifera - ha tra i suoi obiettivi quello di portare a compimento i progetti sui quali l'artista aveva iniziato a lavorare in vita, seguendone fedelmente le intenzioni, la poetica e il concetto artistico.

Con le Belvedere Columns II sentiamo di essere riusciti pienamente in questo intento. Grazie all'importante sinergia con la famiglia Colaiacovo, che dura da decenni, e alla quale la scultrice aveva dato grande fiducia, sono nate queste colonne monumentali. Realizzata con materiali industriali - provenienti dalle aziende Colacem e Colabeton - quest'opera, connubio ideale di forza ed eleganza, svetta finalmente nel luogo a lei predestinato: una location ricca di storia, ma che al contempo sa guardare al futuro con lungimiranza". Il Park Hotel Ai Cappuccini di Gubbio, una struttura ricettiva quattro stelle, è diventato negli anni anche una galleria d'arte: raccoglie tra gli arredi un cospicuo numero di opere d'arte, come affreschi del 1400, tele rinascimentali, arazzi fiamminghi, uniti ad espressioni artistiche di arte contemporanea, tra cui sculture di artisti come Arnaldo Pomodoro e Capogrossi. (ANSA).