Salvini, ci sono da bloccare 60 milioni cartelle Equitalia

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - "L'incontro con il presidente Draghi è andato bene. Le mie preoccupazioni sono su settembre: ci sono da bloccare 60 milioni di cartelle di Equitalia, c'è la riforma delle pensioni a cui lavorare, c'è la riforma della giustizia, della pubblica amministrazione, del codice degli appalti e poi c'è la riapertura delle scuole da garantire in presenza e poi abbiamo parlato di Afghanistan e tutto quello che ne consegue". È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi pomeriggio arrivando a Città di Castello per presentare la candidatura di Roberto Marinelli a sindaco della città tifernate.

Con il premier Draghi è stata "affrontata la questione dell'emergenza incendi che hanno interessato il Paese". Lo ha detto Matteo Salvini spiegando che "già questa settimana è in programma un consiglio dei ministri per parlare proprio di questa emergenza. Al presidente Draghi, a proposito - ha spiegato ancora il segretario della Lega - ho detto che l'accorpamento tra carabinieri e forestale non ha funzionato e che occorre una nuova manovra per permettere di reimpiantare gli alberi nei luoghi dei roghi". (ANSA).