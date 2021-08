Salvini a Città di Castello, un peccato andare divisi

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 23 AGO - Nel giorno della presentazione di Roberto Marinelli a candidato sindaco di Città di Castello, la Lega, attraverso il suo segretario nazionale Matteo Salvini, rinnova l'appello all'unità alle forze politiche di centrodestra. "Siamo qui per tentare ancora un accordo ha detto Salvini - e presentarci uniti. L'unità del centrodestra per noi è importante, ma guardando avanti e, a livello di Comuni, facendo scelte civiche, come civico lo è Marinelli, allargandosi alla società civile, alle imprese e ai professionisti".

"Scegliere politici che già in passato hanno perso non penso che sia il modo migliore per guardare al futuro", ha aggiunto il senatore. "Faccio un appello agli amici del centrodestra di guardare avanti, visto che governiamo l'Umbria sarebbe un peccato andare divisi a Città di Castello, mentre Spoleto è una storia a parte e molto complicata", ha detto ancora Salvini.

(ANSA).