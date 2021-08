In Umbria curva attuali positivi Covid ancora verso basso

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - Continua a piegarsi verso il basso la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 1.887 a lunedì, 71 in meno del giorno precedente secondo i dati aggiornati della Regione. Dai quali emerge però ancora un lieve aumento dei ricoverati in ospedale, ora 60, due in più di domenica, sette dei quali nelle terapie intensive, erano sei.

Nell'ultimo giorno, ancora caratterizzato dall'assenza di vittime, sono stati accertati sette nuovi positivi e 78 guariti.

I tamponi analizzati sono stati 529 e 296 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,84 per cento (era uno per cento lunedì della scorsa settimana quando vennero accertati 11 nuovi positivi). (ANSA).