Disagi per il maltempo, allagamenti e alberi caduti

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - Piante cadute o pericolanti, rami spezzati e numerosi allagamenti: il maltempo ha creato disagi nel pomeriggio di lunedì in provincia di Perugia, in particolare nella zona tra Ponte Pattoli e Ponte Felcino, con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi.

In serata, ancora 44 quelli in attesa in zona Cavour e 29 in zona Centrale.

Anche le squadre Aib di Perugia e Spoleto sono intervenute in varie zone per interventi di soccorso a causa del maltempo.

Alberi caduti anche nella zona del Trasimeno, a Passignano.

A causa del forte temporale, sono stati anche dirottati an altri aeroporti del centro Italia alcuni voli in arrivo al San Francesco d'Assisi.

Su facebook la clinica veterinaria di Ponte Felcino ha segnalato l'allagamento e un black-out nei propri locali, dove si trovano animali gravi attaccati a macchinari vitali. (ANSA).