Alessandrini, riaprire tavolo confronto su Sangemini

(ANSA) - SAN GEMINI (TERNI), 23 AGO - "Mi sto attivando per portare la vicenda in Commissione al Senato ed al Mise, chiedendo maggiore attenzione e la riapertura di un tavolo di confronto": ad annunciarlo, in merito alla situazione della Sangemini, è la senatrice Valeria Alessandrini, vice segretario della Lega Umbria. In una nota la parlamentare spiega di aver recepito "le istanze e le preoccupazioni" degli esponenti del carroccio dell'amministrazione comunale di San Gemini e del referente Lega comprensorio Flaminia, David Veller, riguardo la situazione dello stabilimento locale di Acque Minerali d'Italia.

"E' fondamentale - sottolinea Alessandrini - che le istituzioni nazionali e regionali intervengano in maniera decisa per il salvataggio di questo marchio storico rappresentativo della comunità di San Gemini, per salvaguardare i livelli occupazionali ed avere chiarezza sul futuro di questa eccellenza del nostro territorio".

Per la senatrice si tratta di "un atto doveroso verso i dipendenti e verso un'area che - conclude - in questi anni è stata vittima di continui rimandi o prese in giro e che non merita assolutamente questo trattamento". (ANSA).