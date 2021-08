Accoltellato mentre è ai domiciliari in comunità, un fermo

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 23 AGO - Accoltellato nella notte un uomo (ferito a un braccio e al torace) che era agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica dello spoletino.

Episodio in seguito al quale i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Spoleto hanno sottoposto a fermo un quarantatreenne sempre italiano con l'accusa di tentato omicidio.

Per gli investigatori le indagini hanno consentito di ricostruire in poche ore la dinamica dell'aggressione. Vanno comunque avanti gli accertamenti finalizzati a fare piena luce sulla vicenda.

L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Spoleto.

Il ferito, che ha riportato gravi lesioni al braccio ed al torace, è tuttora ricoverato in ospedale. (ANSA).