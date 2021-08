Incendi boschivi, periodo di "grave pericolosità" in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - La Regione Umbria ha disposto l'apertura del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

In tale periodo - spiega l'ente - "è fatto assoluto divieto di compiere azioni che possano determinare potenziali rischi di incendi, quali accensione di fuochi compresi spettacoli pirotecnici, uso di apparecchi a fiamma o elettrici, uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace, abbandono di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili, abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali".

In caso di avvistamento di un incendio boschivo, si invita a chiamare il 112 (Numero unico europeo per le emergenze - Nue; la chiamata è gratuita (ANSA).