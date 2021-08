Pd-M5s, "accertare responsabilità su richiamo per anamnesi pre-vaccino"

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - "Chiarire al più presto la posizione assunta dal Commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, in merito ad un grave episodio riportato da alcuni organi di stampa, che, se confermato, meriterebbe di essere censurato in quanto del tutto contrario alle linee guida fornite dal Ministero della Salute in materia di procedure vaccinali". E' quanto chiedono, attraverso un'interrogazione a risposta immediata rivolta alla Giunta, i consiglieri regionali Pd Fabio Paparelli, primo firmatario, Tommaso Bori, Simona Meloni, Donatella Porzi e il consigliere del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca.

"Stando a quanto è stato dichiarato pubblicamente da un medico operante nel centro vaccinale perugino di San Marco - ricordano i consiglieri di minoranza in una loro nota - il Commissario avrebbe effettuato un richiamo affinché non si perdesse tempo nella raccolta delle anamnesi delle persone che dovevano essere sottoposte a vaccinazione".

"E' del tutto evidente - sottolineano - che, se la richiesta del Commissario, trovasse ulteriori riscontri, si tratterebbe di un fatto grave, lesivo della professionalità di tutto il personale sanitario che ancora continua ad essere impiegato in prima linea per assicurare il maggior numero di vaccinazioni possibili, cercando di garantire però anche la massima sicurezza delle persone da vaccinare attraverso l'applicazione delle dovute procedure di anamnesi. Per altro - continuano - il comportamento del Commissario regionale per l'emergenza Covid, così come appreso nella nota stampa pubblicata il 12 agosto, sarebbe stato più volte reiterato nel corso del tempo, mettendo fretta agi operatori e ai medici". (ANSA).