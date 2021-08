Una trentina di 'reduci' rave allontanati dal lago di Corbara

(ANSA) - BASCHI (TERNI), 20 AGO - Sono stati allontanati stamani dalle forze di polizia, dalle sponde del lago di Corbara, nel comune di Baschi (Terni), alcuni dei partecipanti al rave party tenutosi a Valentano (Viterbo): complessivamente nella località umbra sono stati controllati 12 vecoli e identificate 35 persone, diverse di nazionalità francese.

Si erano accampati ne pressi del lago con caravan e mezzi privati. Sono stati tutti sanzionati per divieto di campeggio in area non autorizzata e poi allontanati.

Sul posto agenti del commissariato di Orvieto, della questura, dei carabinieri e della stradale, oltre alla polizia locale di Baschi. (ANSA).