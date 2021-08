Forza Italia invita a "senso di responsabilità"

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - Un invito "al senso di responsabilità e ad un abbassamento dei toni, per privilegiare invece la ricerca di occasioni di dialogo e chiarimento evitando in questo modo polemiche precipitose e strumentali" dalla segretaria di Forza Italia Umbria dopo quelle che vengono definite le "sorprendenti" dichiarazioni del vice segretario della Lega umbra, on. Riccardo Augusto Marchetti sul calendario venatorio adottato dalla Giunta regionale. "Appare gratuita, assolutamente infondata e fuori luogo l'affermazione circa una presunta ostilità del vice presidente della Giunta umbra, assessore con delega alla caccia, Roberto Morroni, nei confronti del mondo venatorio, così come quella di una mancanza di confronto con esso" aggiunge.

"Prova ne sono - è detto in una nota di FI - i continui incontri con la Consulta faunistica venatoria, nella quale sono rappresentate tutte le associazioni venatorie dell'Umbria.

Naturalmente confronto non significa accettazione acritica e passiva di ogni istanza avanzata, perché chi ha responsabilità di governo deve tenere conto del quadro normativo e guardare a un insieme di esigenze più vaste che comprendono anche altri fattori, come la tutela della fauna selvatica. A conferma poi dell'attenzione che l'assessore Morroni e l'intera Giunta Regionale rivolgono al mondo venatorio, si fa presente il recente provvedimento con il quale sono stati stanziati ulteriori 256 mila euro, destinati a coprire integralmente i danni provocati dalla fauna selvatica all'agricoltura, sollevando in tal modo i cacciatori da un ulteriore esborso. Un provvedimento straordinario preso in considerazione delle limitazioni all'esercizio delle attività conseguenti alla pandemia. Per quanto riguarda l'affermazione sulla lettera inviata dal Ministero, che per Marchetti non avrebbe 'alcun parere vincolante', ricordiamo che in due regioni, l'Abruzzo e il Veneto, ci sono state delle sentenze del Tar che dimostrano il contrario". (ANSA).