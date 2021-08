Fisico, Umbria verso la fine della quarta ondata di contagi

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - "Buone notizie dall'Umbria. La curva dei contagi, come avevamo anticipato due settimane fa, sembra aver raggiunto un punto di massimo (persino in anticipo sul resto dell'Italia). Se questo comportamento verrà confermato allora ci avviamo alla fine della quarta ondata", secondo professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale all'Università di Perugia che sta seguendo e analizzando l'andamento della pandemia con i modelli matematici. "Un'ondata - spiega, in un post su Facebook - caratterizzata da un basso numero di ospedalizzati e un basso numero di terapie intensive occupate".

"Il merito - osserva il prof. Gammaitoni - è senza alcun dubbio della campagna vaccinale. Se vogliamo evitare una possibile quinta ondata dobbiamo insistere sulla necessità di vaccinare quante più persone possibile. Solo così si sottraggono persone a rischio di ospedalizzazione. Vaccinarsi non necessariamente ci protegge dall'entrare a contatto con il virus ma sicuramente ci protegge dalle sue conseguenze più gravi". (ANSA).