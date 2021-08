Lavori Anas di risanamento profondo della pavimentazione

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Dopo la settimana di Ferragosto saranno gradualmente ripresi i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas nell'ambito del piano di manutenzione programmata della rete stradale umbra.

Nel dettaglio, da lunedì 23 agosto sarà interessato un tratto della strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre" a San Giovanni di Baiano, nel comune di Spoleto. Per consentire l'esecuzione dei lavori sarà provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli Zona industriale S. Chiodo e San Giovanni di Baiano (dal km 66,400 al km 70,100). Il traffico sarà deviato sulla strada regionale 418 con indicazioni sul posto. Il completamento è previsto entro il 24 settembre.

Successivamente saranno eseguiti gli interventi di risanamento in corrispondenza dei ponticelli che quindi non saranno interessati dai lavori di pavimentazione in questa fase.

Sulla strada statale 3 "Flaminia" proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione attualmente in corso.

Da lunedì 23 agosto il cantiere che interessa la carreggiata sud in località Sant'Eraclio (Foligno) avanzerà verso sud. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sant'Eraclio/Zona industriale per chi viaggia in direzione Spoleto, mentre resta chiuso lo svincolo di Sant'Eraclio nella stessa direzione. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Trevi. Il completamento di questa fase è previsto entro il 6 settembre.

