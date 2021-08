In Umbria calo nuovi positivi Covid ma più ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Diminuiscono i nuovi casi giornalieri di Covid in Umbria, 104 il 19 agosto contro i 163 del giorno precedente, ma crescono leggermente i ricoverati in ospedale, ora 53, sette in più, mentre restano stabili a quattro i pazienti nelle terapie intensive. E' quadro delineato dai dati aggiornati dalla Regione.

I guariti sono stati 123 e non si registrano nuovi morti. Così gli attualmente positivi scendono a 2.086, 19 in meno di mercoledì.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.892 tamponi e 3.503 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,9 per cento (era 2,87 il giorno precedente e 2,98 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).