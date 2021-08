Ballerina dall'Altotevere a "tempio" della danza in Germania

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Un sogno che si realizza, dall'Altotevere alla Germania: Angelica Bistarelli, 19 anni il prossimo 25 ottobre, giovane promessa tifernate della danza, lo scorso luglio si è laureata a Dresda, alla "Palucca", una delle istituzioni europee più accreditate, e lunedi prossimo prenderà di nuovo l'aereo per la Germania destinazione Saarbrücken dove è pronto un contratto da sottoscrivere come ballerina al Saarländisches Staatstheater, il teatro statale del Saarland. La forza di volontà e di emergere anche più forte del Covid che per un anno l'ha tenuta lontana da genitori e affetti.

Il teatro statale del Saarland è una prestigiosa istituzione artistica con diverse divisioni che offre ogni anno circa 30 nuove produzioni in circa 700 eventi per oltre 200.000 persone.

Per Angelica Bistarelli - spiega il Comune tifernate - il babbo Marco (chef di fama internazionale) la mamma Barbara, il fratello Andrea e lo Studio Danza di Rita e Roberta Giubilei è il coronamento di un sogno inseguito da quando aveva quattro anni.

I sindaci di Città di Castello e San Giustino, hanno espresso "la più viva soddisfazione a nome delle comunità locali per i prestigiosi traguardi raggiunti da Angelica, giovane promessa della danza italiana che è riuscita con tenacia e dedizione ad approdare in uno dei più importanti teatri a livello mondiale".

