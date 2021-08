Ai domiciliari per tentata violenza sessuale su donna

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 19 AGO - Tentata violenza sessuale e lesioni aggravate su una donna aggredita mentre stava passeggiando da sola lungo il percorso fluviale del Tevere a Città di Castello, è l'accusa per quale è stato messo agli arresti domiciliari un italiano di 69 anni al termini delle indagini condotte dal commissariato di polizia tifernate. Che ha così dato esecuzione a un'ordinanza disposta dal gip di Perugia.

In seguito all'aggressione la donna - riferiscono gli investigatori - era caduta a terra, riuscendo a liberarsi dalla presa dell'uomo e a sfuggirgli, pur venendo inseguita. In suo soccorso era quindi intervenuta anche una coppia di turisti stranieri che l'aveva sentita urlare e a quel punto l'aggressore era scappato.

L'indagine condotta dal personale delle volanti del commissariato di Città di Castello - diretto dal dottor Michele Santoro - hanno portato a risalire al sessantanovenne. Indagine complessa anche per l'assenza in zona di telecamere. Gli elementi raccolti dalla polizia hanno comunque portato al provvedimento restrittivo disposto dal gip su richiesta della procura. (ANSA).