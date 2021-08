Tornano a scendere ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 AGO - Dopo l'impennata di martedì scendono i ricoverati Covid in Umbria, ora 46, tre in meno del giorno precedente, mentre restano quattro i pazienti in terapia intensiva. E' quanto riporta il sito della Regione aggiornato al 18 agosto.

Ancora per un giorno non si registrano nuove vittime legate al virus. I nuovi casi sono 163 e i guariti 272, con gli attualmente positivi ora 2.105, 109 in meno di martedì.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.104 tamponi e 3.556 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,87 per cento (era 1,8 martedì e 2,49 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Sul fronte dei vaccini, l'Umbria ha più dell'80 per cento dei residenti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino per il Covid, l'80,26 per la precisione. Il 67,06 della popolazione ha invece completato il ciclo vaccinale. (ANSA).