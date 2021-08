Perdono treno per vacanze e lancia trolley contro fidanzata

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 AGO - Dopo essersi reso conto di avere perso il treno per le vacanze dalla stazione di Foligno si è scagliato contro la fidanzata accusandola di essere in ritardo e lanciandole contro il trolley senza colpirla: per questo un ventenne originario dell'est europeo è stato denunciato per l'ipotesi di reato di minaccia grave dalla polizia ferroviaria.

Secondo la ricostruzione della polizia, tra i due giovani c'è stata una violenta lite. Un poliziotto in pensione della polfer di Foligno lì presente ha prima bloccato il ventenne e poi chiesto l'intervento dei suoi ex colleghi.

Quanto successo è stato ricostruito grazie anche alle immagini del sistema di video-sorveglianza della stazione. (ANSA).