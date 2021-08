A Foligno primo festival nazionale del teatro amatoriale

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 AGO - Saranno sei le compagnie teatrali che parteciperanno al primo festival nazionale di teatro amatoriale "I Trinci - Città di Foligno" in programma dal 21 al 27 agosto nella corte di Palazzo Trinci, a Foligno, a cura dell'associazione culturale "Al Castello".

Claudio Pesaresi, regista della compagnia "Al Castello" ha illustrato il programma ricordando "la passione e la qualità" di tante compagnie teatrali amatoriali. Quelle in scena "sono state scelte sulla base della eterogeneità delle proposte e della disponibilità alla luce delle difficoltà per la pandemia", ha spiegato sottolineando "la qualità" dei componenti della giuria.

Si parte sabato 21 agosto con "Clowndestini" della compagnia "Post-it33" di Roma - è detto in una nota del Comune -, domenica 22 agosto "Nel nome del padre" di Luigi Lunari con la compagnia "La corte dei folli" di Fossano; lunedì 23 Agosto "Minchia signor tenente" di Antonio Grosso con la compagnia "Le voci di dentro" di Assisi; martedì 24 agosto "Baci, botte e champagne" tratto da "La proposta di matrimonio" e "L'orso"di Cechov con intermezzo di clownerie a cura della compagnia a "Break fast club teatro & Micro teatro terra marique di Perugia"; mercoledì 25 agosto "Una volta nella vita" di Gianni Clementi con la compagnia "La bottega dei rebardo'" di Roma; giovedì 26 agosto "Signorina Julie" di August Strindberg con la compagnia "Giardini dell'arte" di Firenze.

Venerdì 27 agosto andrà in scena lo spettacolo, fuori concorso, "Utoya" di Edoardo Erba con la compagnia "Al Castello" di Foligno. Seguirà la cerimonia di premiazione del festival.

Gli spettacoli sono gratuiti e si possono prenotare sul sito istituzionale del Comune (www.comune.foligno.pg.it). L'ingresso è consentito solo con il Green pass. (ANSA).