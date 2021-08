In 4 mila evacuati a Terni per rimozione residuato bellico

(ANSA) - TERNI, 17 AGO - Saranno poco più di 4 mila, domenica 29 agosto, i cittadini interessati a Terni alle operazioni per la rimozione in sicurezza di un residuato bellico della seconda guerra mondiale, a ridosso della linea ferroviaria Terni-Ancona.

Il raggio della zona di sicurezza è stato fissato in 468 metri dall'ordigno.

Le operazioni di sgombero - riferisce il Comune - prenderanno il via alle 6.30. Alle 7 saranno chiuse le strade di accesso e sarà "tassativamente vietato" l'ingresso, consentendo la sola uscita dall'area di evacuazione. Appena verificato che l'area sarà interamente sgombra di persone avranno inizio le operazioni di disinnesco.

Le persone non autosufficienti, con fragilità e i malati gravi, che hanno bisogno di particolare assistenza nelle fasi del trasferimento, verranno contattati direttamente per le indicazioni relative alle operazioni di sgombero.

All'interno dell'area saranno sospese le linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico salvo le linee speciali di adduzione ai centri di accoglienza. Tutti i negozi, le stazioni di rifornimento e le attività all'interno dell'area sono chiuse.

