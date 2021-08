Foligno ospiterà prima edizione del Foligno danza festival

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 17 AGO - Foligno ospiterà dal 3 al 5 settembre la prima edizione di "Foligno danza festival", programma di spettacolo, formazione e approfondimento. La direzione artistica è di Alessandro Rende.

Foligno accoglierà artisti, spettatori, giovani danzatori e operatori del settore. In programma ci saranno non solo spettacoli di danza, ma anche stage con docenti di fama internazionale e audizioni per accedere a prestigiose accademie, oltre alla possibilità di partecipare a un concorso, assistere alle prove delle performance e incontrare i protagonisti del festival. Tra gli appuntamenti, la serata dedicata al Premio per la danza "Città di Foligno" per le eccellenze della scena italiana e, in chiusura, un gala per i giovani partecipanti del Foligno Danza festival. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria).

Il progetto, sostenuto dal Comune di Foligno, nasce da un'idea di Alessandro Rende. "Nell'accogliere, con entusiasmo, l'invito a dirigere il festival - ha sottolineato quest'ultimo in una nota del Comune - ho subito pensato ad un evento indirizzato ai giovani. Ballerini, artisti, appassionati: sono loro il motore del nostro mondo. A loro che desidero dedicare queste giornate, affinché si attivi un circolo virtuoso di scambio e di crescita secondo i migliori valori della nostra arte".

Il programma prevede, da venerdì 3 a domenica 5 settembre, dalle 10 alle 15, le lezioni di tecnica classica e contemporanea (per allievi da tutta Italia) con i maestri, coreografi e direttori di importanti realtà di formazione professionale.

(ANSA).