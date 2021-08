Avviso pubblico per trovare assessore donna in Comune umbro

Un "avviso pubblico" sul sito del Comune per trovare un assessore donna è quello proposto dall'amministrazione di Campello sul Clitunno, guidata da una lista civica. Tecnicamente un atto "finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse". Nel quale si richiamano tra l'altro "la possibilità di nomina alla carica di assessore di cittadini esterni al Consiglio comunale" e, dopo le dimissione di un altro assessore donna, finalizzato a "garantire il principio di parità di genere". Le candidate - si legge nell'avviso sul sito del Comune - devono "non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità" previste dalla legge e "non avere conflitto di interesse con le funzioni inerenti all'incarico", "non trovarsi in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con il sindaco", "possedere un'adeguata esperienza tecnica, amministrativa e professionale, desumibile dal curriculum vitae", "essere residente nel Comune di Campello sul Clitunno ovvero avere un significativo legame con il Comune di Campello sul Clitunno", "fare parte della lista 'Amiamo Campello' o comunque di averne condiviso per il mandato amministrativo 2019-2024 il programma elettorale ed il percorso politico". Nell'atto si precisa comunque che "stante il carattere politico e discrezionale della nomina", il sindaco Maurizio Calisti "sarà libero di valutare le candidature pervenute, ricorrendo, ove ritenuto necessario, anche a colloqui con le interessate". "Per seguire la prassi corretta abbiamo adottato questo sistema - ha detto Calisti alla TgR dell'Umbria -, niente di più. Non siamo il primo Comune a farlo. Abbiamo seguito questa strada per provare a rispettare le quote rosa. Se non ci si dovesse riuscire troveremo un'altra soluzione". Riguardo alle deleghe che verranno assegnate alla neo assessora, Calisti ha sottolineato "che dipende anche dalla persona". "A volte - ha concluso il sindaco - c'è anche l'esigenza di rimescolare".