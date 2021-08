A Narni dieci giorni di festa con Secondo Aevo

(ANSA) - NARNI (TERNI), 17 AGO - Saranno dieci giorni di festa che uniranno il mondo digitale alle manifestazioni in presenza quelli che proporrà a Narni Secondo Aevo in programma dal 27 agosto al 5 settembre quando si terrà la Corsa all'anello. Tradizione e novità si fonderanno per un evento che presenterà ancora una volta una nuova formula, un modo di reinventarsi, nonostante le restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria.

Il programma completo di Secondo Aevo è consultabile sul sito ufficiale www.corsallanello.it. Si inizierà venerdì 27 agosto alle 18 con il banditore. Dopo numerosi appuntamenti, domenica 5 settembre alle 17 al Campo de li Giochi si terrà la Corsa all'anello ed alle 21,30 in piazza dei Priori ci sarà la cerimonia di chiusura. (ANSA).