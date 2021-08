3.000 prenotazioni dirette per vaccini in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - Alle ore 19 del 16 agosto, giorno di avvio della prenotazione diretta della vaccinazione in Umbria, sono stati circa 3.000 i cittadini che hanno fissato un appuntamento tramite portale regionale, SanitApp o in farmacia, scegliendo liberamente la sede, il giorno e l'ora dell'appuntamento. Niente più preadesione quindi e successiva notifica dell'appuntamento.

Sono 300 invece i giovani dai 12 ai 18 anni che si sono presentati senza prenotazione presso i centri vaccinali dedicati ed hanno ricevuto la somministrazione.

"Rinnoviamo l'appello a tutti i cittadini di aderire alla vaccinazione - afferma il Commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo - soprattutto ai giovani in età scolare che, prenotandosi in questi giorni, potranno rientrare in classe in sicurezza. Ricordiamo altresì che domenica 22 e domenica 29 agosto saranno interamente dedicate alla vaccinazione ad accesso libero dei giovani dai 12 ai 18 anni". (ANSA).