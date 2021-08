Passeggiate in campagna e lavoro per Draghi a Città Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 16 AGO - Le passeggiate in campagna, la spesa nel piccolo supermercato del paese e la cena assieme alla moglie nel ristorante a pochi passi dal duomo: così scorrono le vacanze umbre del presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Città della Pieve.

Svaghi intervallati, come si racconta tra le vie del centro, da tutta una serie di impegni di lavoro che il ruolo gli impone e ai quali il premier non si sottrae, ma che riesce a gestire direttamente dal suo casolare.

Salvo imprevisti istituzionali, Draghi resterà in Umbria almeno fino a domenica prossima, trascorrendo così ben due settimane in quello che da tanti anni non è solo un "buen ritiro", ma di fatto una sua residenza. Dove il presidente ha trascorso il Ferragosto assieme alla famiglia e all'inseparabile cane. Chi lo attendeva in centro storico, magari per la piccola processione dell'Assunta che si è celebrata la sera, è invece rimasto deluso. È infatti più facile incontrare il premier in paese nei giorni feriali che nelle occasioni di festa.

E quest'anno non ci sarà occasione nemmeno di vederlo nelle taverne del palio dei terzieri, annullato per l'emergenza Covid.

Anche il sindaco Fausto Risini finora non ha avuto occasione di incontrare il presidente di persona, "ma - racconta all'ANSA - ci siamo scambiati gli auguri al telefono". "Fino ad ora - sottolinea - è stata una bella estate a Città della Pieve, stiamo registrando tante presenze turistiche e in questo contribuisce senza dubbio la presenza del premier, c'è tanta curiosità da parte della gente vedere dove vive Mario Draghi".

