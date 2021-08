Marini, ricordo modo garbato e deciso Liviantoni

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - Tra i primi a ricordare Carlo Liviantoni è stata, con un post su Facebook, anche l'ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che si dice "molto dispiaciuta della sua scomparsa", esprimendo le condoglianze alla famiglia.

"Lo ho conosciuto - scrive Marini - nel corso del mio impegno istituzionale e con il quale abbiamo condiviso, in molti, la sua partecipazione politica alla vita della Regione Umbria e la comune appartenenza al Partito democratico. Lo ricordo per il modo garbato e deciso al tempo stesso di far affermare il proprio punto di vista nel dibattito istituzionale, in quello pubblico e nella vita interna del Pd".

Esprimono il loro cordoglio anche dall'unione comunale del Partito democratico di Terni per la scomparsa di Liviantoni, definito come "uno dei principali punti di riferimento dell'area cattolica popolare per Terni e per l'Umbria". Ed anche nel Partito democratico, "di cui è stato uno degli esponenti fino alla fine" sottolineano ancora dal Pd di Terni. (ANSA).